Większość Europejczyków była ciemnoskóra. Mówią o tym najnowsze badania

Przez większą część prehistorii Europejczycy mieli ciemną skórę. Mówią o tym najnowsze badania DNA, opublikowane na naukowej platformie bioRxiv, które rzucają nowe światło na historię ewolucji koloru skóry w Europie. Przez dekady naukowcy zakładali, że pierwsi ludzie, którzy przybyli do Europy około 45 tys. lat temu, szybko wykształcili jasną skórę, aby lepiej przystosować się do słabego nasłonecznienia. Jednak analiza genomów 348 osób, które żyły między 45 tys. a 1,7 tys. lat temu, pokazuje, że większość mieszkańców Europy miała ciemną skórę aż do około 3 tys. lat temu.