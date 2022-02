Kosmiczna broń Tutanchamona. Faraon miał broń pochodzącą spoza Ziemi

Głownia sztyletu Tutanchamona zawiera 88 proc. żelaza, 10,8 proc. niklu i 0,6 proc. kobaltu. To nietypowy skład, bo artefakty wykonane z ziemskiego żelaza zawierają zazwyczaj do 4 proc. niklu. Proporcje takie są za to dość powszechne poza Ziemią – np. w spadających na nią meteorytach.