Najważniejsze cele Ukraińców. Ich zniszczenie jest kluczowe

Borisoglebsk-2 to specjalne urządzenie, używane przez wojska Federacji Rosyjskiej do ingerencji w przestrzeni radiowej

Rzecznik Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty cytowany przez portal Bulgarian Military zwraca uwagę na to, które jednostki Rosjan są priorytetem dla armii obrońców. To systemy walki elektronicznej wroga, które stanowią poważne wyzwanie dla Ukrainy.

Borisoglebsk-2, Żytiel i Pole – te trzy systemy Czerewaty wskazuje jako priorytetowe sprzęty Rosjan do zniszczenia. To broń, która na współczesnym polu walki ma niebagatelne znaczenie z uwagi na ogromne zagrożenie dla jednostek przeciwnika.

Rosjanie (podobnie jak Ukraińcy) mają świadomość tego, jak ważne na froncie są systemy walki elektronicznej. Generalnie rzecz ujmując, zadaniem tych systemów jest ograniczanie do minimum komunikacji u przeciwnika. To natomiast wywołuje opóźnienia operacyjne wśród wojsk, a w efekcie – daje dużą przewagę armii korzystającej z broni do walki elektronicznej.

"Uosobienie współczesnej wojny"

Elektroniczne lub elektromagnetyczne systemy bojowe są zdolne do zagłuszania samolotów, pocisków, ale też sprzętu niezbędnego do komunikacji. Jak zauważa portal Bulgarian Military, systemy walki elektronicznej to "uosobienie współczesnej wojny", bowiem stanowią zagrożenie dla nowoczesnych sprzętów używanych na froncie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jako przykład można wspomnieć o możliwości zerwania połączenia między dronem a jego pilotem przez system walki elektronicznej. Użycie rzeczonej broni jest ważne szczególnie w świetle popularnego po obu stronach walki rozwiązania do ataków z zaskoczenia, jakimi są drony kamikadze.

Wróg prowadzi potężną walkę elektroniczną. Podwoimy nasze wysiłki w tym obszarze. Niestety, wróg robi to samo. Zawsze szukamy i niszczymy wrogie stacje, takie jak Borisoglebsk, Żytiel i Pole Serhij Czerewaty Rzecznik Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy

Systemy walki elektronicznej są skuteczną bronią przeciwko niewielkim dronom. W interesie obu stron konfliktu jest zatem kontrolowanie arsenału broni elektronicznej i elektromagnetycznej. Ukraińcy mówią wprost, że ich priorytetem są dziś trzy kluczowe systemy używane przez Rosjan.

Borisoglebsk-2, Żytiel i Pole

Bulgarian Military zaznacza, że porównywanie każdego z trzech systemów nie jest prostym zadaniem, gdyż każda z broni charakteryzuje się specyficznymi dla siebie zaletami, ale też słabymi stronami. Za najlepszą z całej trójki można jednak uznać Borisoglebsk-2.

Stacja zagłuszająca R-330ZH © Mil.ru

Rzeczona jednostka ma największą moc i jest w stanie zagłuszać jednostki na ziemi i w powietrzu, które operują na wysokich częstotliwościach 3-30 MHz oraz bardzo wysokiej częstotliwości V/UHF od 30 MHz do 3 GHz. Specyfikacja Borisoglebsk-2 zakłada, że broń może blokować emisję na obszarze ponad 2,1 tys. km kwadratowych.

Oprócz tego Borisoglebsk-2 jest iście wszechstronnym systemem. Może pracować w trybach zagłuszania punktowego, zaporowego i oszukańczego. Dzięki temu dostosowuje się do różnego rodzaju zagrożeń.

Żytiel i Pole to natomiast bronie o mniejszej skuteczności działające na mniejszym obszarze. Oba sprawdzają się w zasięgu do 25 km, a Pole – w porównaniu do Borisoglebsk-2, pracuje na obszarze ok. 150 km kwadratowych. Zarówno Żytiel jak i Pole służą do zagłuszania łączności statków powietrznych i pocisków manewrujących.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski