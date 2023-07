Nadciąga superksiężyc. Widok może przytłoczyć

Tegoroczny sierpień zapowiada się na miesiąc superksiężyców , a w Polsce trudno będzie go przegapić. Na to zjawisko możemy liczyć w ostatnią noc wakacji, ale po raz pierwszy wystąpi już 1 sierpnia. Księżyc wejdzie w fazę pełni i znajdzie wyjątkowo blisko Ziemi.

Z perspektywy ziemskiego obserwatora Księżyc wydaje się większy lub mniejszy, ponieważ postrzegamy go z różnej odległości. Dystans ten może się różnić o ponad 40 000 km (od 363 400 km w perygeum do 405 500 km w apogeum).

Dla obserwatorów w Polsce jest to bardzo dobra informacja, ponieważ w pierwsze dwa sierpniowe wschody Księżyca nastąpią w równie dogodnym momencie. We wtorek, 1 sierpnia możemy się go spodziewać około godziny 21:00. W środę, 2 sierpnia, nie będzie to już kumulacja super pełni, ale Księżyc wzejdzie około 21:30. Znajdzie się też w odległości 363 591 km od Ziemi i możemy liczyć na 99.9% widoczności jego tarczy.