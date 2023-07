Kolejna misja Indii na Księżyc. Chandrayaan-3 ma wylądować na Srebrnym Globie

To już trzecia misja księżycowa Indii. Pierwsza Chandrayaan-1 wystartowała w 2008 r., ale nie zakładano w niej lądowania. Składała się z orbitera oraz impaktora i prowadziła najbardziej szczegółowe dotąd poszukiwania lodu wodnego na Księżycu. Wykonała też mapy topograficzne powierzchni Srebrnego Globu. Trwała ponad rok i była ważnym bodźcem dla indyjskiego programu kosmicznego.

Misja Chandrayaan-2, która wystartowała w lipcu 2019 r., składała się z trzech części: orbitera, lądownika i łazika. Lądownik Vikram miał osiąść w pobliżu południowego bieguna Księżyca i wypuścić z trzewi sześciokołowego łazika Pragyan, który miał zająć się poszukiwaniami wody i innych minerałów. Niestety, w ostatniej fazie lotu, tuż przed dotknięciem powierzchni Srebrnego Globu, kontrolerzy misji Chandrayaan-2 stracili kontakt z lądownikiem Vikram. Kilka miesięcy później astronomowie znaleźli szczątki indyjskiego sprzętu. Jednak misja Chandrayaan-2 nie skończyła się całkowitą porażką. Orbiter nie został uszkodzony i do tej pory obserwuje powierzchnię Księżyca.

Sreedhara Panicker Somanath, szef Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ISRO) podkreślił, że inżynierowie dokładnie przestudiowali dane z ostatniej katastrofy, naprawili usterki i przeprowadzili ćwiczenia oraz symulacyjne. Dodał, ze misja Chandrayaan-3 ma te same cele, co jej poprzedniczka.

Misja Chandrayaan-3 kosztowała 6,1 mld rupii (około 75 mln dolarów). Całość waży blisko cztery tony. Sam lądownik Vikram ma masę około 1500 kg i przewozi w swoim brzuchu 26-kilogramowego łazika o nazwie Pragyaan, co w sanskrycie oznacza mądrość.

Statek wejdzie na orbitę Księżyca za ok. 15 do 20 dni. Następnie naukowcy zaczną zmniejszać jego prędkość, aby umożliwić bezpieczne lądowanie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 23-24 sierpnia zostanie podjęta próba lądowania na południowym biegunie Księżyca. To w dużej mierze niezbadany obszar. Indyjscy naukowcy będą szukać przede wszystkim wody w obszarach, które są stale zacienione.