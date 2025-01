Moskwa kipi ze złości. Wieloletni sojusznik dogadał się z USA

– Chcę podkreślić, że umowa kładzie podwaliny pod jeszcze głębszą współpracę i opiera się na naszych wspólnych zasadach. Wierzę, że to strategiczne partnerstwo przyczyni się do bardziej odpornego, bezpiecznego i niezależnego Kaukazu Południowego –powiedział Blinken cytowany w komunikacie prasowym amerykańskiego Departamentu Obrony.

Amerykanie przypomnieli, że zainwestowali w Armenii już ok. 3,3 mld dolarów "w celu wsparcia reform demokratycznych, wzrostu gospodarczego oraz pomocy humanitarnej". Zawarta umowa o partnerstwie strategicznym ma stanowić kamień milowy w dwustronnych stosunkach pomiędzy tymi państwami. W najbliższej przyszłości ma zaowocować m.in. wysłaniem do Armenii grupy specjalistów, którzy udzielą eksperckiej pomocy we wzmacnianiu granic, a w nieco dalszej perspektywie m.in. współpracą w zakresie cywilnej technologii nuklearnej.