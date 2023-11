Pancerne bestie z Francji. Bastiony jadą do Armenii

Bastiony weszły do służby w 2012 roku i zostały wyprodukowane przez firmę ACMAT, której Arquus jest właścicielem. Podwozie transportera oparte jest na konstrukcji ACMAT VLRA, czyli rodzinie lekkich pojazdów taktycznych z napędem na wszystkie koła. Bastony dostępne są w dwóch wariantach. Pierwszy to Bastion PATSAS, który jest przeznaczony do użytku przez siły specjalne, z kolei drugi to wariant Twierdza, ze wzmocnionym silnikiem i niezależnym zawieszeniem. Najprawdopodobniej właśnie ten drugi wariant został przekazany do Armenii, jednak nie ma co do tego potwierdzenia.