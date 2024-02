Mocarstwo kontratakuje. Tym zaatakowano sojuszników Iranu w Iraku i Syrii

Amerykanie wykorzystali do ataku bombowce strategiczne B-1B Lancer wprowadzone do służby w październiku 1986 r., które podobnie jak B-52 służą obecnie w charakterze nosicieli dla pocisków manewrujących.

B-1B Lancer to konstrukcja o zmiennej geometrii skrzydeł przystosowana do lotu z prędkością 1,25 Ma na pułapie do 18 km mogąca zabrać aż 34 tony uzbrojenia mieszczących się w trzech lukach bombowych. W przypadku pocisków manewrujących oznacza to możliwość przenoszenia aż 24 sztuk.