Mocarstwa już były dogadane. Jedno w ostatniej chwili zmienia zdanie

Aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji należy cofnąć się jednak do jesieni 2021 r. Ankara zgłosiła wtedy w Waszyngtonie zapotrzebowanie na wspomniane 40 myśliwców F-16 Block 70 oraz 79 zestawów modernizacyjnych dostosowujących starsze modele F-16 do standardu Block 70. Powodem tej decyzji był fakt wykluczenia Turcji z programu myśliwców F-35 , który nastąpił po zakupie przez Ankarę rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400.

Szef tureckiego resortu obrony zaznaczył, że Ankara jest zainteresowana ponownym przystąpieniem do programu F-35 oraz zakupem 40 nowych samolotów tego typu. Serwis Duvar podał, że bliskość realizacji ambitnego projektu tureckiego myśliwca piątej generacji, o nazwie KAAN , skłania USA do rozważenia sprzedaży F-35 Turcji.

KAAN to myśliwiec mierzący ok. 21 m długości i 14 m rozpiętości skrzydeł, który jest napędzany przez dwa silniki General Electric. Turcy zapewniają, że pozwoli pilotom na rozwijanie prędkości do ok. 1,8 Ma i operowanie w zasięg przekraczającym 1000 km. Maszyna ma posiadać m.in. radar AESA i zaawansowane funkcje nawigacyjne i zostać przystosowana do przenoszenia różnego rodzaju uzbrojenia. Jej rzeczywiste możliwości pozostaję jednak niesprawdzone, w przeciwieństwie do już cenionego na całym świecie myśliwca F-35.