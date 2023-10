Blokują wejście Szwecji do NATO. Oczekują czegoś w zamian

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zobowiązał się do przesłania parlamentowi wniosku ratyfikacyjnego podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Od wznowienia obrad z początkiem października komisja spraw zagranicznych, która miała debatować nad akcesją Szwecji do NATO, otrzymała do przeglądu prawie 60 umów międzynarodowych. Wśród nich nie ma jednak tych, które dotyczą euroatlantyckiej przyszłości Sztokholmu.