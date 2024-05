KAAN osiągnął wysokość 3 tys. m. To nowy myśliwiec mocarstwa NATO

Wprawdzie administracja prezydenta USA złagodziła nieco ton w sprawie potencjalnego pozyskania przez Turcję myśliwców F-16, ale wciąż wykluczony wydaje się powrót tego europejskiego kraju do programu związanego z myśliwcami F-35. Rozwój KAAN stał się przez to jeszcze istotniejszy. Jest on obecnie przedstawiany jako alternatywa dla amerykańskich maszyn, chociaż swoim wyglądem może przypominać jedną z nich, a mianowicie F-22 Raptor.