Niemcy wyślą Ukrainie Stingery. To broń do zwalczania samolotów

Niemcy nie wskazali o jaką broń przeciwpancerną dokładnie chodzi. Wiadomo natomiast, że dostawy obejmą m.in. pociski ziemia-powietrze typu FIM-92 Stinger (ang. żądło). Są to naprowadzane na podczerwień przenośne i ręcznie odpalane przeciwlotnicze rakiety kierowane.

FIM-92 Stinger ma 1,52 m długości i 70 mm średnicy, a jago masa wynosi ok. 10 kg. Może razić samoloty lecące na wysokościach 180-3800 m z odległości do 4,8 km. Pocisk jest odpalany z wyrzutni ręcznej obsługiwanej przez jednego operatora (oficjalnie do ich obsługi wymaga się jednak dwóch osób). Może być też wystrzeliwany z pojazdów M1097 Avenger i M2 Bradley oraz śmigłowców (w wersji powietrze-powietrze ATAS).