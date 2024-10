Zakazana broń w Ukrainie. Prawie jej nie widać

Rosjanie zasypują tereny przyfrontowe minami PFM-1 już od wielu miesięcy. Jeszcze niedawno ten incydent nasilał się w połowie lipca 2024 r. , kiedy to żołnierze zwracali uwagę, że tych niewielkich, bo wielkości dłoni min, zaczęło się pojawiać coraz więcej. Po kilku miesiącach powraca temat użycia tego sprzętu. Tym razem informuje o nim Roman Mroczko z władz miejskich Chersonia. Zauważa on, że Rosjanie rozrzucają w mieście coraz więcej min PFM-1.

– Rosjanie rozrzucają miny Lepestok wzdłuż dróg – czytamy w raporcie Mroczko, na który powołuje się ukraiński portal Defense Express. Mina jest niewielka, a więc stanowi duże zagrożenie przede wszystkim ze względu na fakt, iż jest trudna do dostrzeżenia. Federacja Rosyjska rozrzuca je w miejscach, gdzie pojawia się piechota sił zbrojnych Ukrainy. Warto też dodać, że trudności w identyfikacji dodaje fakt, iż PFM-1 jest koloru zielonego lub brązowego . Wobec tego "wtapia" się w otoczenie.

Wspomniane miny przeciwpiechotne PFM-1 są zakazane w 111 krajach . Reguluje to prawo narodowe na mocy konwencji z 2008 r., pod którym nie podpisały się jednak władze m.in. USA, Polski, Ukrainy oraz Rosji.

Miny przeciwpiechotne PFM-1, znane także jako "blue parrot" w kodzie NATO i często określane jako "miny motylkowe", to małe urządzenia produkcji radzieckiej. Każda mina PFM-1 ma niewielkie wymiary, bowiem jej wysokość sięga 6 cm, natomiast szerokość 2 cm i 12 cm długości. Masa PFM-1 wynosi 75 g, z czego 37 g stanowi materiał wybuchowy, którym jest płynny materiał VS6-D lub VS-60D.

Miny motylkowe mogą być rozprzestrzeniane za pomocą różnych środków, w tym śmigłowców, samolotów oraz przez piechotę. Popularnym narzędziem do rozrzucania PFM-1 są również drony. Ważnym aspektem jest to, że zarówno mina PFM-1, jak i PFM-1S nie mogą być rozbrojone po ich uzbrojeniu. Oznacza to, że jedynym sposobem na oczyszczenie terenu z tych niebezpiecznych obiektów jest ich detonacja.