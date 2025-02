Dron z desek i śmieci frontowych. Tym Rosjanie atakują Ukraińców

To zmusza Rosjan do odzyskiwania np. uszkodzonych lub uziemionych przez systemy walki elektronicznej ukraińskich dronów i ich rozbierania na części. Warto zaznaczyć, że Ukraińcy także prowadzą taki recykling wojenny amunicji lub pojazdów pokroju BMP-2 z wody .

W zasadzie do produkcji drona potrzeba tylko: ramy, baterii, silników elektrycznych z wirnikami, kamery i układu sterującego wraz z anteną. Warto jednak zaznaczyć, że ostatnio łączność radiowa jest zastępowana łącznością przewodową ze stacją kontrolną. W tym przypadku do drona jest dodawana szpula z rozwijanym światłowodem dzięki, któremu są one niemożliwe do zakłócenia.