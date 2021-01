Minigun – karabin maszynowy M134. 6 tys. strzałów na minutę

6 luf, elektryczny silnik i tysiące sztuk amunicji. Minigun to karabin maszynowy, którego kluczowym atutem jest bardzo wysoka szybkostrzelność, nieosiągalna dla broni o bardziej typowej konstrukcji .

Historia Miniguna

Broń ta ma bardzo długą historię. Wywodzi się od XIX-wiecznych, napędzanych korbą kartaczownic. Choć testy wielolufowych systemów trwały przez dziesiątki lat (12-lufowy karabin maszynowy opracowali m.in. Niemcy podczas I wojny światowej), to jej renesans nastąpił w połowie XX wieku.

Źródło: Wikimedia Commons, Rhodekyll, Copyrighted free use

Wojna w Wietnamie

Minigun powstał nieco później - jako odpowiedź na potrzeby, wynikające ze specyfiki wojny w Wietnamie. Wojsko potrzebowało wówczas skutecznej broni pokładowej dla śmigłowców, zdolnej do zapewnienia im wsparcia podczas działań nad wietnamską dżunglą.

Zalety systemu Gatlinga

Po co w ogóle budować broń o wielolufowej, złożonej konstrukcji? Na pozór system Gatlinga ma liczne wady: broń jest ciężka, jej budowa skomplikowana, a do tego wymaga zewnętrznego zasilania. Co więcej, reaguje z opóźnieniem – osiągnięcie pełnej szybkostrzelności nie następuje natychmiast, bo silnik musi rozpędzić zespół luf.