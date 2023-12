Ukraińcy pokazują zdjęcia. Tak najlepsze haubice walczą z Rosjanami

Kołowe haubice samobieżne trafiły do ogarniętego wojną kraju na początku 2023 roku w liczbie 8 sztuk i operują obecnie na wschodnim odcinku frontu. W oddziałach ukraińskich zachodnie działa stopniowo wypierają i zastępują używane od początku inwazji stare radzieckie systemy artyleryjskie.

Archery są szeroko wykorzystywane przez Ukraińców podczas działań na froncie, co jest bez wątpienia znakomitą okazją dla ich konstruktorów do wyciągania wniosków z tego jak broń się sprawuje. Ukraina stanowi europejski poligon do sprawdzania zachodniego sprzętu w najbardziej ekstremalnych warunkach.