Mieli przekazać samoloty Ukrainie. Nagle zmienili decyzję

Jak informuje teraz portal Infodefensa, temat jest już nieaktualny. Dowództwo argentyńskiej marynarki wojennej podjęło bowiem decyzję o odrestaurowaniu omawianych samolotów i przywróceniu ich do służby.

Taki obrót spraw sugeruje, że Argentyna znalazła rozwiązanie problemów, które wcześniej wydawały się nie do przeskoczenia. Nie jest jasne, w jaki sposób, ponieważ dużym problemem było w tym przypadku brytyjskie embargo wprowadzone jeszcze podczas wojny o Falklandy w 1982 r.

To właśnie ten konflikt przyniósł argentyńskim Super Étendard dobrą sławę. Jak wyjaśniał Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, mimo przewagi Brytyjczyków lotnictwo Argentyny korzystające z Super Étendard zadało wrogowi poważne straty , m.in. uszkadzając niszczyciel rakietowy HMS Sheffield i transportowiec Atlantic Conveyor.

Super Étendard to jednomiejscowy samolot myśliwsko-szturmowy opracowany przez francuski koncern Dassault Aviation. Został oblatany w 1974 r. Krótko potem zaczęto przyjmować go do służby.