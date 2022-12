Duńskie F-16 mogą trafić do Argentyny. Czy Londyn postawi weto?

Z powodu powtarzających się kryzysów finansowych, Argentyna od lat boryka się z problemami z utrzymaniem swoich sił powietrznych w dobrym stanie. Ich podstawę stanowią wywodzące się z lat sześćdziesiątych samoloty A-4 Skyhawk i Super Etendard. Są to jednak samoloty uderzeniowe, a nie myśliwce.

Rząd w Londynie nie może tak po prostu zablokować sprzedaży samolotów przez jedno niezależne państwo innemu, ale może zakazać eksportu do Argentyny wyposażenia wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii, a tak się składa, że brytyjskie firmy dostarczają wyposażenie do wielu nowoczesnych samolotów bojowych. Chodzi zwłaszcza o fotele katapultowe produkowane przez światowego potentata, firmę Martin Baker oraz wyposażenie elektroniczne.

W związku z problemami z zakupem zachodnich myśliwców Argentyna poważnie bierze pod uwagę zakup chińsko-pakistańskich myśliwców JF-17 Thunder, a nawet indyjskich HAL Tejas. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 650 milionów dolarów. W pewnym momencie jesienią 2021 roku wydawało się, że Argentyna już zamówiła JF-17, ponieważ taki zapis pojawił się we wniosku o przyznanie pieniędzy z budżetu, ale później zostało sprostowane, że była to pomyłka urzędnicza.

Najnowszym pomysłem Argentyńczyków jest chęć odkupienia myśliwców F-16 od Danii. Ten europejski kraj zamówił już myśliwce piątej generacji F-35A Lightning II i w związku z tym F-16 są przewidziane do wycofania i być może odsprzedaży innym krajom. Podobnie postąpiły Norwegia, Portugalia czy Holandia, już również sprzedały część swoich wycofanych F-16 innym państwom. Argentyńska delegacja nie tylko zapoznawała się ze stanem technicznym duńskich samolotów, ale również rozmawiała na temat kwestii finansowych czy możliwego terminu dostawy samolotów.

Dania używa F-16 od końca lat siedemdziesiątych. Łącznie kupiła 77 myśliwców w wersjach F-16A/B, które w latach dziewięćdziesiątych zostały zmodernizowane do standardu F-16A/B MLU (mid-life upgrade), co oznacza, że zostały doprowadzone do standardu odpowiadającego nowszym F-16C Block 50 – takim, jak znajdują się w uzbrojeniu między innymi Polski.