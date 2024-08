Ile Su‑34 pozostało Rosjanom? Liczby stanowią jasno

"Potwierdzono, że ponad 30 sztuk zostało trafionych. Moim zdaniem, teraz Rosjanom zostało do dyspozycji ok. 80 tych samolotów. Inne są uszkodzone, w naprawie itp. To ich znacząca porażka" – powiedział ukraiński ekspert cytowany przez agencję Unian.

Su-34 mierzy ponad 23 m długości. Napęd tego samolotu stanowią dwa silniki AŁ-31F M1, dzięki którym jest w stanie osiągać prędkość do 1900 km/h. Maksymalny zasięg tej rosyjskiej maszyny jest szacowany na ok. 4 tys. km, a maksymalny osiągany pułap to z kolei ok. 17 tys m.