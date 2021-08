Miały być "niewidzialne" dla radarów. Rosjanie znaleźli sposób na F-35

Polska zamówiła kilkadziesiąt F-35

31 stycznia 2020 roku umowę na zakup 32 samolotów piątej generacji F-35 podpisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pierwsze 6 maszyn, na których będą się szkolić polscy piloci, trafi do amerykańskiej bazy w latach w latach 2024-2025. Kolejne samolotu, w liczbie od 4 do 6 sztuk rocznie, będą nam dostarczane w latach 2026-2030. Koszt inwestycji, na którą złożył się zakup myśliwców, zapasowych silników, symulatorów i pakietu szkoleń, 4,6 miliarda dolarów (ok. 17,9 mld zł).