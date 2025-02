"Martwa Droga" i opuszczone pociągi na Syberii. Ślady ludzkiej tragedii

"Martwą Drogą" jest dziś nazywana nieukończona nigdy linia kolejowa w trudno dostępnej części syberyjskiej tundry , przy budowie której śmierć poniosły setki tysięcy więźniów. Budowa torów rozpoczęła się w 1947 r., a do katorżniczej pracy wykorzystano nawet do 100 tys. więźniów z rozsianych po ZSRR łagrów. Prace nigdy nie zostały ukończone - nadal można trafić na przerwane linie kolejowe i opuszczone, pokryte rdzą lokomotywy czy wagony pochodzące z okresu, który już dawno odszedł w niepamięć.

Te ślady historii kryją ogromną tragedię — setki tysięcy ludzi cierpiało i umierało przy realizacji tego projektu. Byli zmuszeni do niewolniczej pracy w ciężkich warunkach - w zimie dokuczały im temperatury na poziomie -50 st. C, w lecie byli zaś nękanie przez roje komarów. Cały czas brakowało narzędzi i pożywienia, a niewolnicza praca, archaiczna technologia, przemoc i tyrania oraz śmierć, były stałymi elementami tego absurdalnego przedsięwzięcia zleconego osobiście przez Józefa Stalina. Obecnie nawet rosyjscy historycy nie są całkowicie pewni, co skłoniło radzieckiego dyktatora do budowy kolei w tym niezamieszkanym i nieprzyjaznym regionie Syberii.