Biegun magnetyczny przesuwa się na Syberię. Zmianę widać w smartfonach

Aktualizacja lokalizacji bieguna magnetycznego znalazła się w najnowszych wersjach oprogramowania wykorzystywanego w smartfonach, który będzie obowiązywał do 2030 r. To wbrew pozorom dotyka każdego z nas, bo nawigacja w naszych telefonach - zarówno z Androidem, czy iOS - także korzysta z Globalnego Modelu Pola Magnetycznego (WMM ). Biegun północny z okolic Arktyki zaczął przesuwać się w kierunku Syberii, dlatego konieczne stało się zmodyfikowanie światowego modelu.

Model pomaga określać zmiany w ziemskim polu magnetycznym oraz prognozować jego przyszłe zmiany . Aktualizacje są koniecznością z uwagi na dynamiczne ruchy pola, szczególnie gdy bieguny magnetyczne wędrują z prędkością kilkudziesięciu kilometrów rocznie. Co pewien czas model musi być korygowany, ponieważ rzeczywisty przebieg pola często rozmija się z jego przewidywaniami, co wpływa na dokładność nawigacji.

Geofizycy wskazują, że obecne anomalie w polu magnetycznym mogą być zwiastunem przyszłego przebiegunowania Ziemi. Biegun magnetyczny nadal przemieszcza się z rejonu Kanady w kierunku Syberii. Badacze z niepokojem przyglądają się obecnym zjawiskom, podkreślając, że od ostatniej zamiany biegunów upłynęło około 780 000 lat temu, czyli znacznie więcej czasu niż przewidują to średnie szacunki (wcześniej co 200 000 do 300 000 lat).