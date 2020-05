Mars jest pełen wody. Nowe odkrycie potwierdza, że pokrywa ona 40 proc. planety

Chociaż naukowcy od lat wiedzieli, że na Marsie znajduje się woda, to najnowsze analizy wskazują na to, że jest jej więcej niż, początkowo zakładano. Niestety mimo to Czerwona Planeta wciąż nie jest przyjaznym miejscem do zamieszkania.

Mars na zdjęciach z kamery High Res Imaging Science Experiment (HiRISE) (NASA)