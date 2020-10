Mars. Chińska Sonda Tianwen-1 przesyła selfie z odległości 24 mln km od Ziemi

Mała kamera, która została odłączona od sondy Tianwen-1 robiła jedno zdjęcie, co sekundę, a następnie przesyłała dane do sondy. Ta z kolei przesyłała je na Ziemię. Na jednym ze zdjęć widać złoty, sześciokątny korpus orbitera Mars Tianwen-1, dwie tarcze słoneczne i stożkową powłokę aerozolową zawierającą łazik misji. Drugi obraz został uchwycony z większej odległości.

Zdjęcia zostały zrobione, gdy sonda znajdowała się w odległości ok. 24 mln km od Ziemi. Chińska Narodowa Administracja Kosmiczna opublikowała nowe zdjęcia 1 października, aby uczcić święto narodowe. To tylko podkreśla, jak ogromne znaczenie ma misja Tianwen-1, dzięki której Chiny po raz pierwszy mają nadzieję przeprowadzić badania na Marsie. Jednak to tylko jeden z licznych ambitnych planów Chińskiej Agencji Kosmicznej.

Tianwen-1 to marsjańska misja Chińskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest odnalezienie i potwierdzenie śladów życia na Czerwonej Planecie. Do 9 października Tianwen-1 przebył ok. 29,4 mln km i do tej pory ukończył dwie korekty orbitalne w połowie kursu oraz wykonał autodiagnostykę ładunków. Mars Energetic Particle Analyzer umieszczony na sondzie przesłał już pierwsze zebrane po drodze dane.