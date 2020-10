Chiny budują rakietę, która zabierze astronautów na Księżyc

Nowa rakieta została zaprezentowana 18 września w Fuzhou we wschodnich Chinach. Będzie w stanie wysłać 27,6 tonowy pojazd kosmiczny na Księżyc, a zasilana będzie podobnie do amerykańskich Delta IV Heavy z United Launch Alliance i SpaceX Falcon Heavy. Wiadomo również, że zostanie wyposażone w trójstopniowy rdzeń i ma długość 87 metrów. Za projekt odpowiada China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) w Pekinie.