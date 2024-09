Mapa terenów zagrożonych powodzią. Każdy może sprawdzić, czy jest bezpieczny

Jedną z najważniejszych spraw podczas klęsk żywiołowych jest dostęp do informacji. Ostrzeżenia o zagrożeniach rozsyła m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odpowiedzialne za alerty RCB. Te – ze względu na swoją formę – są jednak zazwyczaj krótkie i bardzo ogólne, a do tego trafiają do wszystkich mieszkańców określonego obszaru – także tych, których bezpośrednio nie dotyczą.