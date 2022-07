Jaka jest szansa, że zginiesz przez kosmiczne śmieci? Naukowcy to sprawdzili

Cały świat obserwuje podróż kilkunastu ton szczątek chińskiej rakiety Long March 5B , które zmierzają w kierunku Ziemi. Rakieta w poniedziałek, 25 lipca dostarczyła nowy moduł do chińskiej stacji kosmicznej, a obecnie w niekontrolowany sposób opada i nie wiadomo, gdzie wyląduje. Oczywiście jej lot jest obserwowany przez specjalistyczne ośrodki, w tym ośrodki znajdujące się w Polsce.

Long March 5B to nie jedyny obiekt, który stwarzał zagrożenie dla naszej planety. Jeśli chodzi o same Chiny, to warto przypomnieć, że w 2018 roku na Ziemię spadł fragment statku kosmicznego Tiangong-1 o wadze 8,5 tony. Podobny los spotkał Tiangong-2, który spadł na Ziemię w lipcu 2019 roku. Takich zdarzeń może być więcej, bo wynosimy w kosmos coraz większą liczbę satelitów, rakiet i różnego rodzaju sond.