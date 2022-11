Chiny wysłały w kosmos tajemniczy obiekt. Nie wiadomo, do czego służy

Do tego dochodzą najnowsze doniesienia o starcie tajemniczego chińskiego samolotu kosmicznego, który nadaje się do wielokrotnego użytku. Według Space News, intrygujący samolot został wystrzelony z Jiuquan na pustyni Gobi na szczycie rakiety Long March 2F w sierpniu. Z kolei transportowany przez niego obiekt umieszczono na orbicie między 24 a 31 października.

Jest on obserwowany przez 18. Eskadrę Obrony Kosmicznej Sił Kosmicznych USA. Zdaniem jej przedstawicieli obiekt najprawdopodobniej znajduje się w bardzo bliskiej odległości od samolotu kosmicznego. Nie jest jasne, jakie jest jego przeznaczenie. Eksperci uważają, że może on być niewielkim satelitą do monitorowania samolotu lub ładunkiem testowym, który pozwala badać możliwości umieszczania na orbicie małych ładunków satelitarnych.