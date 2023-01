Ukraina otrzyma od USA kolejny pakiet pomocy wart 3 mld dolarów

Zgodnie z komunikatem, który został udostępniony 6 stycznia, Ukraina otrzyma od USA sprzęt wojskowy wart ponad 2,85 mld dolarów. Pozostała kwota zasili fundusz FMF, co pozwoli kontynuować modernizację ukraińskiego uzbrojenia oraz, jak zauważa serwis Zbiam.pl, zostanie wykorzystany na zakup kolejnego sprzętu od amerykańskich firm zbrojeniowych.

Nowy pakiet pomocy obejmuje przede wszystkich pojazdy wojskowe oraz zapasy amunicji do podstawowego uzbrojenia walczących. Na liście znalazło się m.in. 50 bojowych wozów piechoty M2 Bradle przeznaczonych do wsparcia czołgów i pozwalających się bezpieczniej przemieszczać żołnierzom piechoty. Wraz z nimi zostanie przekazanych 500 pocisków przeciwpancernymi TOW oraz 250000 sztuk amunicji kalibru 25 mm przeznaczonych do podstawowego uzbrojenia pojazdów.