LEGO rezygnuje z plastiku. Kultowe klocki powstaną z ekologicznej trzciny

LEGO już dawno informowało o chęci wdrożenia bardziej ekologicznych rozwiązań i stopniowej rezygnacji z plastiku. Działania w tym zakresie przyśpieszyły w 2018 roku, kiedy LEGO przekazało, że chce wytwarzać swoje produkty z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Firma opracowała również kampanię "Plants from Plants".

LEGO z trzciny cukrowej

W ramach kampanii na rynek trafiły klocki takie jak liście, krzewy czy drzewa wykonane z polietylenu pochodzącego z trzciny cukrowej. Były dodawane do standardowych zestawów. Wykonane elementy niczym nie różniły się od plastikowych pierwowzorów, co potwierdzili ich użytkownicy.

LEGO zdecydowało się na kontynuację akcji i tworzenie większej ilości ekologicznych klocków . Firma chce, aby wszystkie wytwarzane klocki były produkowane z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł do 2030 roku.

Zwrot ku ekologii w LEGO

- Wiemy, że to będzie stopniowy proces, zwłaszcza na początku, ale z czasem na pewno uda nam się dokonać dużych, dynamicznych zmian. Obecnie testujemy wiele różnych materiałów i przed nami jeszcze wiele prób, zanim znajdziemy idealne rozwiązania. Trzcina cukrowa użyta do produkcji plastiku jest pozyskiwana w sposób zrównoważony, zgodnie z wytycznymi naszego partnera, World Wildlife Fund. Posiada również certyfikat Bonsucro Chain of Custody Standard dla trzciny cukrowej pozyskiwanej w sposób odpowiedzialny – poinformował Niels Christiansen, szef LEGO.