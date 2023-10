Boeing zamieni stare bomby JDAM na pociski manewrujące

Kratos Defense & Security poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z koncernem Boeing, którego zadaniem będzie wykorzystanie silnika TDI-J85 jako napędu nowej wersji kierowanej bomby JDAM. To ważna zmiana, ponieważ bombom możliwości zbliżone do pocisków manewrujących.

Warto wspomnieć, że amerykańskie bomby JDAM, kiedy po raz pierwszy weszły do użycia, wywarły duży impakt. Zestaw składa się z części ogonowej z powierzchniami sterującymi, zestawu napinającego i jednostki naprowadzającej. I chociaż nie był bardzo precyzyjny to zapewniał duże wsparcie ogniowe w odległości do 28 km w każdych warunkach pogodowych. Bomby trafiły do różnych krajów poza USA, w tym do Ukrainy.