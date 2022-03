Kupili je od Rosji. Czy Turcja przekaże Ukrainie systemy S-400?

Przedstawiciel Departamentu Obrony USA potwierdził doniesienia Reutera wspominając, że Waszyngton prowadzi z Ankarą negocjacje w tej sprawie . W zamian Stany Zjednoczone proponują Turcji powrót do programu F-35 oraz zniesienie sankcji. Polska Agencja Prasowa przypomina, że Rosja rozpoczęła dostawę systemów S-400 do tego kraju w lipcu 2019 r.

"S-400 to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy i przez Rosjan zaliczany jest do czwartej generacji" – wskazuje PAP. Zdaniem Moskwy zestaw może zwalczać wszystkie rodzaje ataków powietrznych z wyjątkiem balistycznych pocisków międzykontynentalnych. Jest to broń, która może jednocześnie zwalczać nawet 10 wrogich celów i naprowadzać do 20 rakiet.