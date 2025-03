Krytyczny stan pokrywy śnieżnej w Tatrach. Tak źle nie było już od dawna

Tatry doświadczają poważnego kryzysu związanego z brakiem śniegu . Zima przyniosła znacznie mniej opadów niż zazwyczaj, co potwierdzają dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wartości te są znacznie poniżej norm klimatycznych , co dotyczy nie tylko Tatr, ale także innych górskich regionów w Polsce oraz na Słowacji i w Czechach . Nagrania z kamer TOPR , które pokazują warunki w górach na żywo, zdają się potwierdzać dane - tu obraz z Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich.

Akurat na Kasprowym Wierchu (1987 m n.p.m) śnieg jest, ale jak wskazują synoptycy jest go o wiele za mało. Choć od listopada do lutego dni ze śniegiem w Polsce centralnej było zauważalnie mniej, to w wyższych rejonach Tatr śnieg się trzymał. Dlatego zaskoczeniem są najnowsze dane IMGW. "Pokrywy śnieżnej w Tatrach jest ponad dwukrotnie mniej niż zwykle o tej porze roku" - powiedział PAP Paweł Parzuchowski, kierownik stacji IMGW w Zakopanem.