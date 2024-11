Drony w Tatrach ratują i dostarczają nosze na Rysy. Nowa sekcja dronowa w TOPR

Jak mówi Marcin Józefowicz, ratownik, pilot drona, szef sekcji Cyber Tech TOPR, w rozmowie z kanałem TPN Video, aktualnie, we flocie TOPR są cztery typy statków. Są to: drony mini (waga 250 g) - służące do szkolenia wstępnego; drony z termowizją (ok. 1 kg), które są pomocne ratownikom do szukania ludzi, zwierząt w nocy, w chmurach czy we mgle; drony typu multikopter, które potrafią wykonać zawis w powietrzu, szczególnie wykorzystywane są do misji w ciężkim terenie; oraz drony cargo (waga ponad 25 kg), które mają możliwość przenoszenia ładunku do 40 kg.