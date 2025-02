Ziemia wkracza w przerażającą fazę klimatyczną. Pokazują to dwa nowe badania

Ziemia zbliża się nieuchronnie do przekroczenia globalnego limitu ocieplenia wynoszącego 1,5 st. Celsjusza, jak wskazują dwa znaczące badania opublikowane 10 lutego w "Nature Climate Change" przez europejskich i kanadyjskich naukowców. Według tych analiz, klimat naszej planety wkracza w nową, przerażającą fazę. Co nam grozi?

Na mocy Porozumienia Paryskiego z 2015 roku, dążymy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, by ograniczyć wzrost temperatury nie przekraczający 1,5 st. C. Jednak w 2024 roku, średnia temperatura na Ziemi chwilowo przekroczyła ten limit. Nie oznacza to jeszcze, że próg ustalony w Paryżu został przekroczony, ponieważ cele porozumienia są mierzone na przestrzeni dekad, a nie poprzez krótkie wzrosty temperatury powyżej 1,5 st. C.