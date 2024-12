Kraj NATO wycofuje samoloty, które kupił od Ukrainy. Ma istotny powód

MiG-21 to maszyna produkowana w latach 1959-1986. Dziś nie prezentuje istotnej wartości, a w przypadku Chorwacji było to tym bardziej widoczne, bo kraj ten jako uzbrojenie dla MiG-21 posiadał jedynie podstawowe działko lotnicze i pociski krótkiego zasięgu R-60.

Według raportu The Military Balance 2024, na początku tego roku w służbie chorwackich sił powietrznych pozostawało siedem ostatnich samolotów MiG-21. Możliwe, że mimo zakończenia służby bojowej będą one jeszcze w jakimś stopniu przydatne, np. jako platformy szkoleniowe.

Chorwacja natomiast zbroi się w myśliwce Rafale, które pozyskuje w ramach umowy zawartej z Francją. Gotowości operacyjna pierwszych otrzymanych z tego kraju myśliwców Rafale ma jednak zostać ogłoszona dopiero na początku 2026 r. Do tej pory Zagrzeb odebrał pięć takich maszyn, łącznie będzie miał ich 12. Rafale to wielozadaniowy myśliwiec (w zależności od wersji jedno- lub dwumiejscowy) zdolny do osiągania prędkości ponad 2100 km/h i operowania na pułapie do ok. 17 tys. m.