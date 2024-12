Zauważyli ją w porcie w Noworosyjsku. To nie jest dobry omen dla Ukrainy

"Na wybrzeżu rozmieszczono posterunki z ciężkimi karabinami maszynowymi, aby chronić port przed atakami dronów. Na pirsach zarejestrowano z kolei załadunek amunicji, co wskazuje na przygotowania do nowych operacji" – napisano w raporcie Atesh.

To jedna z najnowszych fregat, jakimi dysponuje rosyjska Flota Czarnomorska. Mowa o jednostce projektu 11356M (trzeciej z kolei), pod którą położenie stępki miało miejsce w 2012 r., a jej wejście do służby odbyło się dopiero w 2017 r. Jej wyporność przekracza 4 tys. t, a długość wynosi ok. 125 m. Admirał Makarow może poruszać się z maksymalną prędkością ok. 60 km/h.