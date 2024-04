Koszmar Rosjan znowu w akcji. M2 Bradley w brawurowej akcji

Nieprzeciętne jak na tę klasę sprzętu są również możliwości ofensywne. M2 Bradley jest wyposażony w armatę automatyczną M242 Bushmaster kal. 25 mm z podwójnym systemem zasilania. Zapewnia szybkostrzelność do 200 strz./min i efektywny zasięg prowadzenia ognia do ok. 2 km. Poza nią załoga M2 Bradley ma do dyspozycji karabin maszynowy kal. 7,62 mm oraz wyrzutnię na pociski przeciwpancerne TOW.

W ramach wsparcia ze Stanów Zjednoczonych do końca 2023 r. do Ukrainy trafiło ok. 200 egzemplarzy wozów M2 Bradley. 20 kwietnia 2024 r. w amerykańskim Kongresie dobiegła końca wielomiesięczna blokada nowych pakietów pomocowych dla Ukrainy. Wśród wsparcia, jakie w najbliższym czasie ruszy na front znajdą się m.in. kolejne bojowe wozy piechoty M2 Bradley. Cześć z nich, jak wynika z informacji CNN, znajduje się już w Niemczech i w Polsce, co ma znacząco przyśpieszyć dostawy do Ukrainy.