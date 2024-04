Tajemnicze samoloty nad Ukrainą. Miały nigdy nie wzbić się w powietrze

Do sieci trafiły zdjęcia prezentujące tajemniczo prezentujące się Su-25 w służbie ukraińskiej armii. Szybko ustalono, że są to maszyny, które trafiły na front z Macedonii Północnej. Biorą udział w wojnie, chociaż pierwotnie plany z nimi związane były zupełnie inne. Wyjaśniamy, co to za jednostki i jakie są ich możliwości.