Wozy, które ratują życie będą jeszcze lepsze. Otrzymały dodatkową ochronę

To pojazdy, które są cenione nie tylko za zdolności ofensywne, ale także za wysoki poziom ochrony, jaki zapewniają załodze. Są nawet określane mianem jednostek, które ratują życie. Widzieliśmy już zdjęcia i nagrania potwierdzające, że Rosjanom nie udało się dokonać całkowitego unicestwienia przy pomocy wyrzutni BM-21 Grad , a nawet po ostrzale z czołgu T-72 .

Do sieci trafiło nagranie, które pokazuje jeden z ukraińskich oddziałów podczas ćwiczeń z wykorzystaniem M2 Bradley. Szybko zauważono, że w pojeździe zastosowano dodatkową ochronę w postaci pakietu BRAT - Bradley Reactive Armor Tiles.

To z pozoru proste rozwiązanie, które dodatkowo podnosi walory defensywne M2 Bradley. Chodzi o panele reaktywne (wybuchowe) zwiększające poziom ochrony przed pociskami przeciwpancernymi.

Pakiet BRAT został opracowany wspólnie przez Amerykanów i Izraelczyków. Występuje w kilku wariantach, w tym przypadku chodzi prawdopodobnie o 96-częściowy zestaw kostek montowanych na froncie i bokach pojazdu oraz na wieży. Są przymocowywane do specjalnie zaprojektowanej do tego ramy. Można to robić także w warunkach polowych.