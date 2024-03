Wyciek powietrza na ISS. Pojawił się w rosyjskim module stacji

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wciąż mierzy się z problemami dotyczącymi wyciekającego powietrza. W środę, 28 lutego podczas odprawy związanej ze zbliżającą się misją Crew-8, szef programu NASA ISS, Joel Montalbano poinformował, że wyciek w rosyjskim module Zwiezda dwukrotnie zwiększył swoje rozmiary. Stało się to ok. tygodnia przed zaplanowanym na 14 lutego wyniesieniem na orbitę statku zaopatrzeniowego Progress MS-26.

To nie pierwszy raz, kiedy w rosyjskim module Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pojawiły się tego typu problemy. Przykładowo, w październiku 2023 r. w module Nauka rosyjskiego segmentu ISS doszło do wycieku płynu chłodzącego z zewnętrznego (zapasowego) obwodu chłodnicy, a w grudniu 2022 r. płyn chłodzący zaczął uwalniać się w przestrzeń kosmiczną ze statku kosmicznego Sojuz MS-22. Miało to miejsce na krótko przed planowanym rosyjskim spacerem kosmicznym.