Koronawirus w Polsce pozytywnie wpłynął na lasy. Ministerstwo Środowiska komentuje

Ministerstwo Środowiska poinformowało w niedzielnym komunikacie o zaskakująco pozytywnych skutkach zakazu wejścia do lasów. Resort zaznacza, że zarówno naukowcy, jak i leśnicy zgodnie przyznają, że dwa tygodnie obostrzeń wystarczyły, aby natura odetchnęła . - Leśnicy dzielą się informacjami o napotkanych zwierzętach i ich zachowaniu, które dziwią najstarszych stażem pracowników. Odrodziło się prawdziwe leśne życie. (...) Dopiero teraz, gdy obowiązywał zakaz wstępu do lasu, zobaczyliśmy, ile dotąd traciliśmy - podsumowuje MŚ cytowane przez Polską Agencję Prasową.

Leśnicy są szczęśliwi patrząc na zachowanie łani, rysiów, niedźwiedzi czy żubrów. "To cud natury" - komentują. - Niesamowite, jak szybko natura odżywa, gdy nie ma ludzi. Wystarczyły dwa tygodnie zakazu wstępu do lasów, a zwierzęta jakby pozbyły się strachu. Bawią się z małymi na drogach, szlakach, leśnych parkingach, wchodzą do wiat, ba, wychodzą z lasu i zwiedzają puste ulice na podmiejskich osiedlach" - mówi cytowany przez PAP nadleśniczy z Browska Adam Roczniak.