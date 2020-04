Koronawirus a Remdesivir. Naukowcy z USA: lek może stać się najpotężniejszą bronią

Remdesivir należy do grona leków, które są testowane w leczeniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W zeszłym tygodniu w artykule opublikowanym w "New England Journal of Medicine", poinformowano, że poprawił on wyniki u zainfekowanych osób. Naukowcy z Cedars-Sinai Medical Center stwierdzili, że ponad dwie trzecie z 53 ciężko chorych pacjentów po podaniu leku poczuło się znacznie lepiej. Badanie wykazało, że 17 z 30 hospitalizowanych osób wskutek terapii przestało korzystać z respiratora.