Koronawirus powoduje zaburzenia węchu i smaku. Deklaruje to aż 20 procent chorych

- Subiektywne odczucia dotyczące utraty smaku lub węchu deklaruje w wywiadach około 10-20 procent chorych na COVID-19. Bardziej obiektywne i czułe badania testowe wskazują, że ten procent może być znacznie wyższy i wynosić w różnych ogniskach zakażeń od 50 procent do nawet 90 procent - mówi prof. Butowt z Zakładu Genetyki Molekularnej Komórki CM UMK.

Zaburzenia węchu i smaku najprawdopodobniej są związane z infekcją układu nerwowego. - Później może dochodzić nawet do powolnej penetracji mózgu, ale na obecnym etapie są to tylko hipotezy i spekulacje, choć uzyskane wyniki skłaniają do poważnego rozważenia takiego scenariusza - informuje profesor.