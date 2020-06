Skąd się wziął koronawirus? Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia

Od wybuchu epidemii w Chinach naukowcy zastanawiają się, skąd wziął się koronawirus , który był tak dobrze "przystosowany" do zaatakowania człowieka. Podejrzenia padły na nietoperze i łuskowce - dzikie zwierzęta, z którymi kontakt miał doprowadzić do pierwszych zakażeń.

Rekombinacja jest normalną częścią reprodukcji skomplikowanych komórek. Właśnie w wyniku tego procesu dziecko jest "mieszanką" genów swoich rodziców. Ale do rekombinacji może dochodzić także w prostszych komórkach. Jeśli więcej niż jeden wirus zaatakował te same komórki - może dojść do wymiany komórek pomiędzy poszczególnymi szczepami. W przypadku wirusów nie będzie to jednak wymiana DNA a RNA.