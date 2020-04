Koronawirus: potwierdzono 1 mln zakażeń na całym świecie

Wieczorem, 2 kwietnia została potwierdzona informacja o tym, że na całym świecie potwierdzono ponad 1 mln zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Tego samego dnia rano, odnotowane było 9821 tys. przypadków. To świadczy o tempie, z jakim rozprzestrzenia się koronawirus.

- W ciągu ostatnich pięciu tygodni byliśmy świadkami niemal wykładniczego wzrostu liczby nowych przypadków zakażeń, które docierają do prawie każdego kraju, terytorium i obszaru - dodał. Warto wspomnieć, że w tym samym wywiadzie Tedros komentował, że przekroczenie 1 mln potwierdzonych przypadków COVID-19 to kwestia kilku dni. Liczba ta przyszła więc szybciej niż sądzili specjaliści z WHO. Potwierdzono również ponad 51 tys. śmiertelnych ofiar koronawirusa SARS-CoV-2.