Koronawirus w Polsce: od 1 kwietnia nowe zasady i obostrzenia

31 marca zostało wprowadzone nowe obostrzenia dotyczące zachowania podczas epidemii COVID-19 . By powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa i zmniejszyć ilość możliwych nowych zakażeń od 1 kwietnia będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa.

Mniej klientów w sklepach, na targach, na poczcie

Od 1 kwietnia do każdego sklepu, bez względu na jego powierzchnię będzie mogło wejść tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3 . Czyli, jak w przykładzie podanym przez Wiadomości WP - jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Nowe wytyczne dla sklepów budowlanych i innych

Wszystkie wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte w weekendy. Jednak dużo poważniejsze zmiany zostały przewidziane bez względu na branżę. We wszystkich sklepach od 2 kwietnia klienci będą musieli robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach .

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Wszystkie hotele i miejsca noclegowe działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego zostaną zamknięte od 2 kwietnia. Do tego czasu przebywający w nich goście muszą się wykwaterować.

Rozszerzona lista osób na kwarantannie domowej

Od 1 kwietnia wszystkie osoby mieszkające z osobą kierowaną na kwarantannę domową, również zostaną nią objęte . Dotyczy to wszystkich domowników i współlokatorów osoby, która zostaje kierowana na kwarantannę, np. po powrocie z zagranicy.

Zamknięcie wybranych lokali usługowych

Do tego zawieszone zostaje wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątek stanowią rehabilitacje, których zawieszenie może doprowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Nowe ograniczenia względem przemieszczania się

Dodatkowo jednak młodzież, która nie ukończyła 18 lat będzie mogła wychodzić jedynie pod opieką dorosłego - najczęściej opiekuna prawnego lu rodzica. Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (poza rodziców i dzieci do 13 roku życia oraz osób niepełnosprawnych, które wymagają pomocy w poruszaniu się).