Koniec koronawirusa wraz końcem zimy? Dane nie są jednoznaczne

Zimowy wzrost zachorowań na grypę wynika z tego, że gdy jest zimno i sucho wirus jest stabilniejszy, a poza tym częściej przebywamy w pomieszczeniach w towarzystwie ludzi będącymi nosicielami innych wirusów. To sprawia, że grypa łatwiej się rozprzestrzenia, do czego dochodzi obniżenie się zimą poziomu witaminy D w organizmie wywołane mniejszą ilością czasu spędzaną na zewnątrz.

WHO ostrzega, że SARS-CoV-2 dociera do wszystkich regionów świata, również do tych, gdzie jest gorąco i wilgotno. Nowy koronawirus, który zaatakował pod koniec zeszłego roku w Wuhan wciąż jest badany. Na razie mamy za mało danych, by stwierdzić, kiedy możemy spodziewać się końca pandemii, dlatego prosimy wszystkich o rozsądek i wytrwałość oraz stosowanie się do wytycznych władz i Światowej Organizacji Zdrowia.