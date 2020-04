Lek na koronawirus dostarczy Fujifilm? III faza badań klinicznych trwa

W marcu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że koronawirus SARS-CoV-2 doprowadził do globalnej pandemii. Liczba zakażonych 2 kwietnia przekroczyła 950 tys. osób, z czego w Polsce odnotowano 2633 przypadki.

Liczba chorych cały czas rośnie, a badania nad skutecznym lekiem podejmują kolejne firmy, w tym Fujifilm. Avigan, opracowany i dystrybuowany przez Fujifilm Toyama Chemical Co., Ltd, został zatwierdzony do produkcji i sprzedaży jako lek przeciwwirusowy przeciwko grypie w Japonii. Może się jednak okazać skuteczny również w walce z COVID-19.