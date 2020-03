Koronawirus atakuje osłabionych. Eksperci radzą, by nie spożywali konkretnych produktów

Koronawirus jest bardzo zakaźny, ale daleko mu do zakażalności wirusów od dawna znanych ludzkości, takich jak wirus odry czy ospy wietrznej - czytamy na stronie Polskiej Akademii Nauk. Eksperci zwracają uwagę, że większość osób zakażonych SARS-CoV-2 nie doświadcza zbyt nasilonych objawów , a sama choroba COVID-19 jest szczególnie niebezpieczna dla zawężonego grona zainfekowanych.

Immunolodzy z Polskiej Akademii Nauk przypominają, że chociaż nie istnieją żadne leki i preparaty, które mogłyby chronić przed zakażeniem, to można postępować tak, aby nie osłabiać swojego układu odpornościowego. - Należy podkreślić, iż nie istnieją żadne leki, które mogłyby wzmocnić odporność człowieka i uchronić go przed zakażeniem. Wszelkie preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, naturalne wyciągi roślinne i zwierzęce, a w szczególności preparaty homeopatyczne, które przedstawiane są jako „wzmacniacze odporności”, nie mają żadnego znaczenia dla rozwoju odporności przeciwzakaźnej . Nigdy nie wykazano ich działania wspomagającego pracę układu odpornościowego, a ich reklamowanie jako preparatów wzmacniających odporność jest zwykłym oszustwem - piszą naukowcy w swoim opracowaniu.

Zalecenia immunologów

- Człowiek dysponuje układem odpornościowym, który może skutecznie nas chronić przed wirusami. Należy podkreślić, że odpowiedź immunologiczna zaczyna się rozwijać dopiero po kontakcie z fragmentami (zwanymi antygenami) wirusa. Przed wniknięciem wirusów do organizmu człowieka liczba komórek układu odpornościowego (limfocytów) w krwiobiegu jest niewystarczająca i na dodatek, limfocyty te nie są jeszcze gotowe do obrony - czytamy w komunikacie Polskiej Akademii Nauk.

Immunolodzy zwracają uwagę, abyśmy w tym trudnym okresie podejmowali wzmożone działania, by nie osłabiać swojego układu odpornościowego. Najważniejsze czynniki, które mogą przyczynić się do jego nieprawidłowego funkcjonowania to: